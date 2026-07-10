Заммэра Карталов Сергей Сапков временно возглавил Брединский район

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер подписал постановление о назначении временно исполняющего обязанности главы Брединского муниципального округа. Согласно документу, руководить территорией будет Сергей Сапков, до настоящего времени работавший первым заместителем главы соседнего Карталинского района.

Сергей Сапков будет исполнять обязанности главы Брединского района до официального подведения итогов конкурса и избрания нового руководителя местным Собранием депутатов.

Евгений Рыженьков