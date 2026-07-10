В Оренбуржье пенсионерка убила знакомую из-за макарон и гречки

В прокуратуре Тюльганского района утверждено обвинительное заключение в отношении 69-летней местной жительницы, которой инкриминируется убийство знакомой. Как сообщили в пресс-службе надзорного ведомства, инцидент произошел в одном из сел района.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Как установлено следствием, преступление было совершено 19 мая 2026 года. Обвиняемая, находившаяся в состоянии алкогольного опьянения, пришла в дом своей знакомой, расположенный на улице Советской в селе Городки. Поводом для конфликта послужило подозрение женщины в краже принадлежавших ей продуктов — нескольких пачек макарон, риса и гречки.

В ходе ссоры злоумышленница взяла сначала кухонный нож, а затем ножницы и нанесла хозяйке жилища не менее 30 ударов по разным частям тела. От полученных повреждений потерпевшая скончалась на месте происшествия. В прокуратуре уточнили, что действия обвиняемой квалифицированы по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Яна Вежлева