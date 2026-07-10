Очереди на АЗС в Челябинской области объясняют сбоем логистики и высоким спросом

В Челябинской области прошло заседание оперативного штаба под руководством вице-губернатора Татьяны Кучиц. В нем приняли участие представители нефтяных компаний. Очереди на АЗС представители объясняют логистическими сбоями на фоне повышенного спроса. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

Присутствующие в регионе «Роснефть», «Лукойл», «Газпром нефть» и «Татнефть» подтвердили, что в области достаточно топлива, сообщают в правительстве. Ограничения в работе АЗС поставщики связывают с технологическими перерывами на доставку и слив нефтепродуктов. Возросшая нагрузка требует корректировки маршрутов и графиков подвоза.

Также ситуацию осложняет повышенный спрос. Как заявили на совещании, именно ажиотаж потребителей приводит к очередям и увеличивает время ожидания на АЗС.

Обеспечение топливом приоритетных направлений — экстренных служб, общественного транспорта, учреждений здравоохранения и дорожных предприятий — в настоящее время регулируется штабом в индивидуальном порядке.

Параллельно, регональные власти совместно с местным УФАС продолжают мониторинг цен на рынке. Организован сбор документальных свидетельств о необоснованном завышении цен и срыве поставок для последующей передачи материалов в надзорные органы.

Евгений Рыженьков