Пермский пороховой завод вступил в дело о банкротстве своего экс-замдиректора

ФКП «Пермский пороховой завод» вступило в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований, в дело по заявлению о банкротстве бывшего заместителя гендиректора предприятия Сергея Холоимова. Это следует из данных картотеки Арбитражного суда Пермского края. В карточке дела указано также, что в качестве третьего лица в деле будет участвовать теруправление минтруда Пермского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

С заявлением о признании Сергея Холоимова банкротом минувшей весной обратился бизнесмен Константин Карпов. Ранее он взыскал в гражданском процессе с господина Холоимова 515 тыс. руб. — сумму долга, которую бывший замгендиректора не смог вернуть.

Напомним, в октябре 2025 года суд признал Сергея Холоимова и бизнесменов Руслана и Константина Кондратьевых виновными в хищении денег порохового завода в сумме 599 млн руб., а также в отмывании средств, добытых преступным путем. Господин Холоимов был приговорен к семи годам лишения свободы со штрафом 700 тыс. руб., владелец ООО «Прокси» Руслан Кондратьев — к девяти годам колонии и штрафу 1 млн руб., а учредитель ООО «Промресурс» Константин Кондратьев получил восемь лет лишения свободы со штрафом 800 тыс. руб.