Ozon построит логистический комплекс в Алтайском крае к 2028 году

Логистический центр для маркетплейса Ozon площадью более 100 тыс. кв. м появится в Алтайском крае в 2028 году. Комплекс полного цикла будет рассчитан на хранение свыше 25 млн товаров и обработку сотен тысяч заказов ежедневно. Точное место строительства пока не раскрывается, сообщили «Ъ» в пресс-службе маркетплейса.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

В Барнауле уже действует хаб доставки маркетплейса площадью более 10 тыс. кв. м по полу — в планах компании расширить его до 20 тыс. кв. м в 2027 году. На сегодня сеть ПВЗ маркетплейса в регионе насчитывает свыше 1,5 тыс. пунктов выдачи, половина из них расположена в малых городах с населением до 50 тыс. человек.

Как сообщили в компании, количество онлайн-заказов в Алтайском крае по итогам первого полугодия 2026 года увеличилось в 2,2 раза, в среднем каждый покупатель оформляет на 60% больше заказов, чем годом ранее.

По данным инвестиционного портала Алтайского края, производственно-складской комплекс Ozon построят в Барнауле. Планируемый объем инвестиций составит 2,171 млрд руб. Срок реализации проекта — 2026-2027 годы. По данным Минэкономразвития Алтайского края, земельный участок под этот объект отдали в аренду без торгов.

Лолита Белова