Четвертый «Валдай» направили в Саратовскую область. Об этом сообщил канал «Володин Саратов».

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Судно на подводных крыльях собрали в Нижнем Новгороде, там же провели пусконаладочные работы и технические испытания. Новый «Валдай» получил название «Саратов — Политрук Клочков». На заводе изготавливают пятое судно проекта «Валдай 45Р» — «Саратов — Летчик Талалихин».

Пассажирские речные перевозки в Саратовской области возродили в 2025 году после 30-летнего перерыва при поддержке Вячеслава Володина. Для трансфера приобрели пять судов.

Три «Валдая» — «Саратов — Юрий Гагарин», «Саратов — Петр Столыпин» и «Саратов — Генерал Панфилов» — уже курсируют по маршруту Саратов — Воскресенское — Маркс — Вольск — Балаково.

Нина Шевченко