«Положенца» позвали на дело

В Пермском крае расследуется второе в истории региона уголовное дело о занятии высшего положения в преступной иерархии. Обвиняемым по нему проходит житель Чайковского Александр Пластинин. Как считает следствие, в 2022 году он получил криминальный статус «положенца», после чего стал собирать на территории города «общак», а также исполнять другие функции криминального руководителя. Также ему инкриминируется незаконное хранение оружия и вымогательство. По данным источников, Пластинин может быть родственником Вячеслава Костромитина (Костромы), который возглавлял в Чайковском криминальную группировку в 90-х. В 2024 году в Прикамье к длительному сроку был приговорен еще один «положенец» — Марат Мусин.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Пластинин

Фото: УФСБ по Пермскому краю Александр Пластинин

Фото: УФСБ по Пермскому краю

Александр Пластинин был задержан еще осенью прошлого года сотрудниками ФСБ при силовой поддержке бойцов спецподразделения. Тогда силовики реализовали оперативную информацию о том, что Пластинин хранит огнестрельное оружие (обрез охотничьего ружья с патронами и боевая граната РГД-5). В итоге Александр Пластинин оказался сначала в изоляторе временного содержания, а затем в СИЗО. При расследовании этого уголовного дела выяснились другие эпизоды его преступной деятельности. В частности, ему было вменено два эпизода вымогательства на общую сумму 2,5 млн руб., а также особо тяжкий состав — ст. 210.1 УК РФ (занятие высшего положения в преступной иерархии), наказание за совершение этого преступления предусматривает от 8 до 15 лет лишения свободы.

Как говорят источники «Ъ-Прикамье», Александр Пластинин может быть родственником «авторитета» и некогда «смотрящего» за Чайковским Вячеслава Костромитина (Кострома). В 90-е годы вместе со Станиславом Чуруто он руководил бандой, которая специализировалась на «крышевании» коммерсантов, вымогательстве, разбойных нападениях и операциях с оружием. В 1997 году группировка была разгромлена сотрудниками УБОП. Спустя два года ее участники были приговорены к длительным срокам. Вернувшись на свободу, Костромитин стал «смотрящим» за городом и вновь попал в поле зрения силовиков в 2019 году. В отношении него и подельников было возбуждено дело о вымогательстве, после чего Вячеслав Костромитин снова отправился отбывать наказание.

Что касается самого Пластинина, то до задержания в 2025 году он несколько раз привлекался к уголовной ответственности. Согласно данным Чайковского горсуда, в 2010 году он был приговорен к 10 месяцам лишения свободы за умышленное причинение легкого вреда здоровью. Спустя пять лет суд приговорил Пластинина уже к семи годам за умышленное нанесение тяжкого вреда здоровью. В ходе следствия было установлено, что он поссорился с незнакомцем в местном клубе, после чего несколько раз выстрелил в потерпевшего из травматического пистолета. В релизе МВД упоминается, что к судимости в 2010 году фигурант получил еще и срок за убийство.

Как считают силовики, во время отбытия последнего наказания Александр Пластинин получил статус «положенца», который сохранил после возвращения в Чайковский. По данным следствия, «осознавая себя как лицо, занимающее высшее положение в преступной иерархии на территории муниципалитета», он принимал активное участие в его криминальной жизни. В частности, Пластинин отвечал за пополнение и распределение «общака», лично участвовал в разрешении конфликтов между лицами, придерживающимися преступной идеологии, и рядовыми гражданами. Также он оказывал общее покровительство сторонникам уголовно-преступной среды. Как утверждают источники, о статусе «положенца» Александр Пластинин якобы объявил силовикам, когда находился в СИЗО.

Отметим, что за последние несколько лет это уже второе уголовное дело о занятии высшего положения в преступной иерархии. В 2024 году суд вынес приговор в отношении Марата Мусина (Марик). Было установлено, что воры в законе назначили его «положенцем» в исправительной колонии №9. Там Мусин организовывал сбор денег в «общак», назначал «смотрящих», а также устраивал акции поминовения умерших воров в законе. Сам осужденный вины не признал и утверждал, что авторитетного криминального статуса у него нет.

Дмитрий Астахов