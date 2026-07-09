Глава Минспорта РФ отметил футбольный клуб «Акрон»

Министр спорта России Михаил Дегтярев отметил, что давно наблюдает за футбольным клубом «Акрон» из Тольятти, выступающим в Российской премьер-лиге (РПЛ). Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

«Частная инициатива, грамотная команда управленцев, четкие миссия и целеполагание.

Глава холдинга "Акрон" Павел Морозов уже много лет развивает футбольную экосистему в Тольятти в Самарской области. Строит и реконструирует футбольные поля и манежи. Растит и обеспечивает будущее сотням детей. Все за свой счет. В его ведении футбольная школа, легендарная Академия Коноплева, ФК "Акрон-2" и ФК "Акрон". Подобный подход должен стать модельным в РПЛ. Как и экосистема "Краснодара"», — отметил министр.