Доходы бюджета Перми от платных парковок выросли в 1,5 раза за год

За первые шесть месяцев 2026 года бюджет Перми получил 376 млн руб. от функционирования платных парковок. Это на 125 млн руб. больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщает «Новый компаньон» со ссылкой на МКУ «Пермская дирекция дорожного движения».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Общая сумма штрафов за нарушение правил стоянки достигла 227 млн руб. При этом пермские автомобилисты уже оплатили из этой суммы 188 млн руб. Всего за неоплату парковочного места водителям было вынесено 94 472 постановления (в первом полугодии 2025 года — 81 094).

В МКУ «Пермская дирекция дорожного движения» сообщили также, что администрация города пока не планирует расширять зону платных парковок или повышать стоимость их использования.