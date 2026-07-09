Взялись за старое

Министерство по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края представило программу использования знаковых объектов культурного наследия, расположенных в Перми. В их число вошли пожарная каланча возле театра «У моста», здание бывшей школы на ул. Сибирской и Дом грузчика. Их планируется реализовать частным инвесторам через торги или передать в аренду за символическую сумму для реставрации и последующего коммерческого использования. Эксперты считают эти объекты потенциально интересными для бизнеса, но сложными с точки зрения эксплуатации.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

На прошлой неделе министерство по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края представило бизнесменам планы использования объектов культурного наследия. Соответствующую презентацию разместило в своих соцсетях общественное объединение «Деловая Россия». В представленной концепции — знаковые для города объекты, которые планируется предложить потенциальным инвесторам. В разных случаях власти планируют реализовать их через торги на льготных условиях или сдать в аренду за 1 руб.

Так, в список вошел «Дом грузчика» (ул. Монастырская, 171). Как следует из опубликованного документа, жилое здание площадью 10,5 тыс. кв. м планируется вовлечь в оборот в рамках проекта комплексного развития территорий. Ранее эта территория не входила в планы КРТ. Как указано в презентации концепции, вовлечение в оборот возможно только после расселения дома. Здание было построено в 1939 году как общежитие для работников Камского пароходства, в 1955 году его площадь была увеличена за счет пристроек.

Бывшее здание школы №21 (Дом А.В. Синакевича с женской гимназией Барбатенко, ул. Сибирская, 23) постройки конца 19 — начала 20 века планируется реализовать через торги. Сроки реализации пока неизвестны. Здание пустует с 2024 года, после того как было признано аварийным, а учеников перевели на обучение в гимназию им. Дягилева. Ранее сообщалось о намерении муниципалитета провести реконструкцию объекта и обустроить здесь многопрофильный центр. Согласно новым планам краевых властей, теперь здание предлагается приспособить под музей или частную школу за счет инвестора.

Также в список объектов, предлагаемых инвесторам, вошло здание пожарной каланчи (ул. Куйбышева, 11, рядом с театром «У моста»), которое находится в муниципальной собственности с прошлого года. Каланча была построена в 1883 году и является объектом инженерного искусства. Конкретных планов использования актива в презентации не обозначено. Сообщается, что здание пожарной части, которое использовалось как жилой дом, расселено. Вовлечение в оборот возможно после его перевода в нежилое. Ранее планировалось, что на территории части может быть построена новая сцена для театра «У моста» с привлечением частного инвестора, однако сейчас планы изменились.

Еще одним из предлагаемых объектов в центре Перми стало здание Женского епархиального училища постройки второй половины 19 века (ул. Горького, 15). Его планируется приспособить под гостиничный бизнес, конференц-залы или коворкинг через торги или аренду.

Напомним, в Пермском крае реализуется федеральная программа по сохранению объектов культурного наследия в рамках исполнения поручения президента РФ. До 2030 года восстановлению подлежат не менее 1 тыс. памятников архитектуры по всей стране. Инвесторам предлагается отреставрировать здания и адаптировать их для современного использования (под гостиницу или бутик-отель, ресторан или кафе, офисные пространства и коворкинги, антикварный магазин, галерею, культурный или образовательный центр). Реализовать проект инвестор может с помощью программы льготного кредитования, разработанной Минкультуры России совместно с ПАО «ДОМ.РФ». Кроме того, в рамках программы предусмотрена передача инвесторам объектов, находящихся в государственной или муниципальной собственности.

Информация о предлагаемых памятниках размещена в каталоге объектов культурного наследия. Согласно данным сайта, сейчас в Пермском крае 74 таких объекта (в Чердыни, Кудымкаре, Усолье, Добрянке, Перми и других городах). Кроме того, в регионе действует программа «Аренда за 1 рубль»: инвестор может взять в аренду на длительный срок имущество, отреставрировать его и адаптировать под современные нужды. Так, за 1 руб. предлагалось арендовать двухэтажный корпус «Клиники инфекционных болезней, где работал Г.В. Флейшер» в строящемся Александровском сквере, где инвестор должен обустроить ресторан. А в начале июля был выставлен на торги (тоже за 1 руб.) «Флигель купца Лаптева с воротами».

Генеральный директор УК «Труменс Групп» (управляет ТЦ «Галерея») Елена Денисова отмечает, что проблемы восстановления и использования объектов культурного наследия есть во многих городах. Как правило, старые дома расположены в центре, и содержать их очень дорого для бюджета, поэтому власти стараются привлечь бизнес в рамках различных программ. Но пока такие программы работают не вполне удачно, даже с учетом аренды за рубль, считает она. «Экономия обесценивается затратами, которые впоследствии несет инвестор. Старые дома не соответствуют требованиям пожарной безопасности, освещенности, доступа маломобильных граждан. Кроме того, очень сложно проходить историко-культурную экспертизу. Поэтому бизнес с осторожностью относится к работе с ОКН»,— пояснила Елена Денисова.

Генеральный директор «GGroup–управление активами» Евгений Протопопов считает, что у бизнеса есть интерес к объектам ОКН, особенно в центре Перми. Он отметил, что для таких проектов требуются достаточно существенные инвестиции, порядка 100 тыс. за кв. м. «Но стоимость земли в городе и затраты на стройку новых объектов сопоставимы с этой суммой»,— уточнил господин Протопопов. Эксперт обратил внимание, что с изменением федеральных правил реставрация объектов значительно упростилась. В частности, из обязательных требований убрали часть дорогостоящих процедур. Господин Протопопов отметил, что в Перми уже достаточно много примеров успешного использования ОКН.

Ирина Суханова