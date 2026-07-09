Старый Рой лучше новых двух

Известный пивовар Илья Ройтенберг стал собственником ресторана «Пивная культура», расположенного в Челябинске на пешеходной части улицы Кирова. Новый владелец обещает смену названия, меню, интерьера и формата мероприятий. Эксперты уверены, что у нового проекта будет успешное будущее.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: фото Дмитрий Моргулес Фото: фото Дмитрий Моргулес

Президент Союза пивоваров Южного Урала Илья Ройтенберг стал собственником ресторана «Пивная культура», расположенного на пешеходной части улицы Кирова в Челябинске. Об этом он сообщил в посте на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

«Вчера я зашел в „Пивную культуру“ не как поставщик пива, а как собственник бизнеса. Таверна „У старика Роя“ с Бейвеля, д. 14 переезжает на Кирова, 139 в более престижное и удобное место для встреч. В действующем заведении в скором времени будет многое изменено: меню, интерьер, расширится формат мероприятий, будет проведен капитальный ремонт в соседнем зале и пр. Возможно, изменится название»,— написал господин Ройтенберг.

В разговоре с корреспондентом «Ъ-Южный Урал» пивовар подтвердил, что стал владельцем заведения.

«Покупать особо ничего не пришлось — у предыдущего собственника заведения, для которого я поставлял пиво со своей пивоварни, не заладились дела, и он решил выйти из дела. Мне же остались некоторые обязательства, которые я погасил, и уже переоформил договор аренды помещения на свое юридическое лицо»,— сообщил Илья Ройтенберг.

Ресторан «Пивная культура» открылся совсем недавно — в марте нынешнего года, заняв помещение, в котором раньше было караоке Baccara. Владельцем выступил Илья Потапов, для которого заведение стало первым опытом в ресторанном бизнесе.

Господин Ройтенберг также рассказал «Ъ-Южный Урал», что перевезет на новое место свое предыдущее заведение — ресторан «У старика Роя», который он открыл в ЖК «Александровский». На новой площадке он создаст некое подобие тех заведений, что уже открывал в прошлом в формате пивного ресторана.

«Пиво будет, прежде всего, из моей пивоварни, но я не исключаю и каких-то сторонних поставок, чтобы людям было интереснее что-то пробовать и дегустировать. А вот крепкого алкоголя не будет точно. Заберу сюда и свой персонал»,— рассказал пивовар.

Илья Ройтенберг, вероятно, самый известный пивовар в Челябинской области. Популярность ему принесла «Лаборатория пива» — небольшое производство и дегустационный зал-ресторан, открытый им с партнерами более 10 лет назад в поселке Колупаевка Советского района Челябинска. Со временем предприятие обзавелось несколькими точками продаж в Челябинске, а также открыло второй ресторан — в непосредственной близости от улицы Кирова. В прошлом году Ройтенберг вышел из бизнеса и купил пивоварню, расположенную в цокольном этаже бизнес-дома «Спиридонов», производительность которой около 18 тонн в месяц, а также открыл при ней дегустационный зал.

«У нового проекта другая задача. Я не буду гнаться за количеством варок в месяц и объемом реализации в розницу, хочу просто спокойно заниматься тем, что люблю и умею,— варить пиво и кормить людей»,— отметил Илья Ройтенберг.

Бывший владелец караоке Baccara, располагавшегося в этой же локации, Виталий Пасманик считает, что у помещения есть определенный потенциал и неиспользованные резервы для повышения прибыльности.

«Рядом, через стену располагается старейший ресторан в Челябинске „Цыплята табака“, и он почти всегда заполнен. Этажом выше — новое лофт-пространство, у которого также дела идут неплохо. Если новый ресторан будет хорошо, правильно сделан, он найдет свою аудиторию и будет успешен»,— считает Виталий Пасманик.

Эксперт по ресторанному бизнесу Артур Андреев также уверен в успехе нового ресторана.

«Илья Ройтенберг — человек очень опытный, хорошо известный в городе, у него есть четкое понимание, что нужно делать, и своя преданная аудитория поклонников его талантов пивовара и ресторатора. Локация у заведения очень удачная, а делать он будет знакомый, понятный продукт для понятной аудитории, которая с удовольствием переместится на Кировку»,— считает господин Андреев.

Дмитрий Моргулес