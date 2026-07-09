Банкротство производителя лифтов из Саратова завершено, компанию ликвидируют

Арбитражный суд Саратовской области завершил конкурсное производство ООО «Саратовлифткомплект». В пресс-службе суда объяснили, что у должника не осталось имущества и денежных средств для расчетов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: t.me / busargin_r Фото: t.me / busargin_r

Компания занималась производством лифтов с 2012 года. В августе 2018 года против предприятия подали несколько исков. При этом власти рассматривали предприятие как ключевого исполнителя программы замены 3,5 тыс. лифтов в многоквартирных домах Саратова и области. Экс-губернатор Валерий Радаев обещал поддержку и грозился уволить министра промышленности, если для региона закупят лифты не местного производства.

В конце 2018 года «Саратовлифткомплект» договорился о переносе производства в энгельсский промпарк на базе «Тролзы» и о планах экспортировать лифты. Тем не менее в 2022 году новороссийское ООО «Атриум» инициировало банкротство с требованиями 9,6 млн руб., которые позднее увеличились до 14,3 млн. Однако в феврале 2023-го суд возвратил заявление из-за нарушения: «Атриум» перед подачей иска не опубликовал в реестре намерение обратиться в суд. В октябре того же года новороссийская компания снова потребовала признать саратовского производителя банкротом, и спустя год в отношении «Саратовлифткомплекта» открыли конкурсное производство.

Поскольку активов для погашения долгов нет, суд завершил процедуру. Бухгалтерский баланс ликвидации передан в налоговую. Вскоре в ЕГРЮЛ внесут запись о прекращении деятельности компании.

ООО «Саратовлифткомплект» был преемником Саратовского лифтостроительного завода (СЛЗ), который банкротился с 2012 года и был ликвидирован в июне 2019 года. С 2018 года владельцем «Саратовлифткомплекта» был Артем Голеня, сын тогдашнего директора СЛЗ Владимира Голени. В 2022 году производство, согласно ЕГРЮЛ, полностью перешло предпринимателю из Волгоградской области Александру Комарову, который также значится руководителем московского ООО «Вектор-М» (деятельность по обработке данных, предоставление услуг по размещению информации).

Нина Шевченко