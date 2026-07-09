Беспилотники вышли из эры

Международная выставка-форум беспилотных авиационных систем «Дрон Экспо 2026» проходит с 8 по 10 июля в Казани на площадке «Казань Экспо». В этом году выставка объединила более 200 экспонентов из 20 стран, площадь экспозиции достигла 10 тыс. кв. м. Среди участников — производители, разработчики, инженерные компании, интеграторы, научные и отраслевые организации. О главных тезисах — в материале «Ъ Волга-Урал».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Международная выставка-форум беспилотных авиационных систем «Дрон Экспо 2026» в Казани

Фото: Владимир Антонов, Коммерсантъ Международная выставка-форум беспилотных авиационных систем «Дрон Экспо 2026» в Казани

Фото: Владимир Антонов, Коммерсантъ

От дронов к системам

Базовые тезисы форума задал президент Академии наук Татарстана Рифкат Минниханов: мультисредность (не только летательные аппараты, но и наземные, и водные), переход от отдельных дронов к системам и их взаимодействию, а также интеграция беспилотников в экономику.

В ходе обсуждения участники форума отметили, что Татарстан показал хорошие результаты в рейтинге дронификации регионов, охватывающем 84 субъекта РФ. По интенсивности полетов республика находится в третьей подгруппе группы лидеров, по широте применения показатели — одни из лучших в стране. Татарстанскую программу развития беспилотия участники форума назвали одной из лучших в стране, однако отметили, что даже в лучших программах нет четко простроенного графика с показателями внедрения.

Впрочем, по мнению экспертов, несмотря на успехи отдельных регионов, у отрасли в целом есть проблемы. Генеральный директор консорциума «БАС» Денис Барышников отметил, что в последние три-четыре года инвестировать в гражданский сегмент отрасли сложно. Если до СВО рынок беспилотия рос примерно на 20% в год, то сейчас он начал сокращаться. Господин Барышников рассказал об эксперименте на границе Татарстана и Ульяновской области, где БПЛА возили грузы через Волгу. Эксперимент показал: главное дело сегодня не в дронах, а в том, чтобы привязать их к традиционным отраслям. По словам спикера, с одного берега на другой беспилотник летит минуты, а «наземная требуха» отнимает полчаса из-за трудностей в интеграции информационных систем заказчиков. Генеральный директор консорциума «БАС» отметил, что как только эту проблему удастся решить, то беспилотие станет массовым рынком.

Руководитель федерального центра БАС Максим Авдеев развил эту мысль: пора перестать разглагольствовать о том, какое «железо» летит дальше, выше, быстрее — теперь надо соревноваться в способах применения. По его словам, государству необходимо создавать административно обусловленный рынок беспилотных систем, иначе страна начнет отставать.

От текущих проблем участники форума перешли к обсуждению будущего отрасли. Представитель дивизиона гражданско-военных технологий агентства стратегических инициатив Максим Волков заявил, что эра беспилотников уходит — наступает эпоха автономных систем. Ситуация, когда человека нет ни на борту, ни на земле, уже типична не только для боевых действий, но и для гражданского рынка. По его словам, в ближайшие 10 лет вооруженные силы пройдут трансформацию с точки зрения влияния беспилотных и автономных систем. Господин Волков констатировал, что понятий «мирное время» и «тыл» больше не существуют. Также докладчик отметил асимметрию между атакой и обороной: атака стала дешевле, а оборона подорожала на порядки — дрон за несколько десятков миллионов рублей поражается ракетой за несколько сотен миллионов.

Что показали на выставке

На выставке были представлены новые платформы, системы навигации, сенсоры, решения на базе искусственного интеллекта. Компания «Передовые авиационные системы» показала беспилотник-перехватчик «Малютка» с автоматическим захватом цели на расстоянии до 1 км и максимальной скоростью до 250 км/ч. Группа компаний «Гроза» продемонстрировала гибридный разведчик «Сова-55», который может находиться в воздухе 12 часов, покрывая до 500 км, а также комплекс радиоэлектронной разведки «Гадалка», способный обнаружить беспилотники в радиусе до 50 км. Робота-собаку «Аляска», применяющегося в зоне СВО для доставки грузов массой до 5 кг, показал одноименный проект. Концерн «Радиоэлектронные технологии» «Ростеха» впервые презентовал беспилотники «Сатурн-30» и «Сатурн-10», оснащенные интеллектуальным бортовым комплексом на базе искусственного интеллекта. Среди гражданских разработок был представлен сельскохозяйственный беспилотник «Небесный трактор» с полезной нагрузкой 200 кг.

Анар Зейналов