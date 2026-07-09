Праймериз с поправкой на статус

Астраханский облизбирком заверил списки «Единой России» на выборах в областную думу, которые обновятся практически наполовину: из 28 действующих депутатов-единороссов в бюллетени попадут лишь 14. Несмотря на результаты праймериз в двух региональных группах первые места заняли участники СВО. При этом общеобластную часть списка возглавил губернатор Игорь Бабушкин. Эксперты расценивают этот жест как попытку превратить выборы в референдум о доверии к главе региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Выборы в Думу Астраханской области пройдут с 18 по 12 сентября 2026 года

Фото: Яндекс карты Выборы в Думу Астраханской области пройдут с 18 по 12 сентября 2026 года

Фото: Яндекс карты

Астраханский избирком заверил списки кандидатов в областную думу от партии «Единая Россия». Из 28 действующих депутатов седьмого созыва от «ЕР» 14 человек прошли праймериз и попадут в бюллетени. Девять будут избираться по одномандатным округам, пять — по партийным спискам. Остальные парламентарии либо не участвовали в предварительном голосовании, либо не выдвигались.

Фракция «Единой России» в Астраханской областной думе обновится наполовину. Свои мандаты сложат Валерий Ашихмин, Дмитрий Евдокимов, Дмитрий Жилизняк (участвовал в праймериз, но занял 6-е место в своей региональной группе), Андрей Золотов, Инна Ирдеева, Александр Клыканов, Андрей Лифанов, Александр Неваленный, Сергей Пархомин, Николай Печенкин (участвовал в праймериз, но занял 8-е место в региональной группе), Любовь Плющенко, Олег Танаянц, Олег Тумаров, Яков Феньков, Денис Харитонов и Илшат Язмухамедов.

Как закончились праймериз Единой России на выборы в восьмой созыв Думы Астраханской области

Оставшиеся старожилы будут выдвигаться по спискам и как одномандатники. Так, в составы региональных групп попали заместитель гендиректора по внешним коммуникациям ООО «Лукойл-Нижневолжскнефть» Александр Ходаев — по округу № 3, руководитель ООО СПК «Кировский рыбзавод» и ООО «Астраханский рыбозавод» Андрей Маркин — по округу № 7, зампред облдумы Олег Петелин — по округу № 9, безработный Хамзат Даудов — по округу № 10, Павел Андросов — по округу № 8.

Первый зампред облдумы Виталий Гутман баллотируется по одномандатному избирательному округу № 3, гендиректор ООО «Газпром добыча Астрахань» Андрей Мельниченко — по округу № 4. Спикер облдумы Игорь Мартынов — по округу № 7, гендиректор ООО «Славица» Юлия Нестерова — по округу № 10, замгендиректора ООО СЗ «Пространство-строй» Евгений Апостолов — по округу № 12, главврач Областного клинического стоматологического центра Азат Шафигуллин — по округу № 17, главврач Областного наркодиспансера Татьяна Улезко — по округу № 19, директор ООО «Лотос-проект» и зампред правления Астраханского Облрыболовпотребсоюза Владимир Ланцман — по округу № 20 (1423 голоса).

Всего «ЕР» выдвинула 67 кандидатов в новый, восьмой состав облдумы. В числе новичков, победивших на праймериз, в составах региональных групп пойдут трое военнослужащих: начальник отдела войсковой части из Ахтубинска Олег Бугаев (округ № 2), военнослужащий из Приволжского района Алексей Серов (округ № 6), инструктор-методист по техническим и военно-прикладным видам спорта АНО «Астраханский спортивный стрелковый клуб» Александр Истратенко (округ № 20).

Алексей Серов — участник специальной военной операции. Имел, но погасил судимость по статье о превышении должностных полномочий (ч. 1 ст. 286 УК РФ). По данным картотеки Камызякского районного суда, будучи директором Камызякского сельскохозяйственного колледжа, Алексей Серов назначил себе доплату в 21,2 тыс. руб. и с января 2016-го по март 2017 года, нанес бюджету ущерб в почти 250 тыс. руб. Суд приговорил Алексея Серова к штрафу 50 тыс. руб. и запретил занимать руководящие должности в госучреждениях на полтора года. На праймериз господин Серов получил 3419 голосов, уступив в своей региональной группе главврачу Приволжской райбольницы Венере Сафаровой (3870 голосов).

В утвержденном избиркомом списке кандидатов на предстоящие выборы Алексей Серов стоит первым.

Александр Истратенко в списках на предварительное голосование заявлялся как участник СВО. В своей региональной группе № 20 занял второе место по результатам праймериз, набрав 1078 голосов. Первое место в группе занял завхирургией ГБУЗ АО «ГКБ № 3» Александр Куприянов (1323 голоса). В утвержденном избиркомом списке господин Истратенко, так же как и Алексей Серов, оказался на первом месте, поменявшись с господином Куприяновым местами. Кроме того, кандидат стал инструктором-методистом АНО «Астраханский спортивный стрелковый клуб».

Ротация участников СВО с лидерами региональных групп по результатам праймериз обусловлена мартовским нововведением. Партийцы стали добавлять кандидатам — бойцам спецоперации дополнительные 25% к полученному результату предварительного голосования. Это касается как выборов депутатов Госдумы, так и региональных кампаний.

«В ходе предварительного голосования „Единая Россия“ поддерживает бойцов спецоперации»,— уточнили в региональном отделении партии.

Партийная помощь на праймериз участникам СВО — это ситуативное решение партии власти, которое подчеркивает важность политической поддержки этой категории граждан. Об этом «Ъ» рассказал политолог Андрей Серенко. Такией действия придают списку «народный» и патриотический характер и одновременно демонстрирует признание заслуг всех ветеранов СВО, отметил эксперт.

Помимо военнослужащих, среди кандидатов в облдуму восьмого созыва много представителей социальной сферы, культуры, спорта и образования. Так, региональную группу № 10 возглавила директор ЕДДС Наримановского района Наталия Шахмедова (2383 голоса), группу № 12 — замглавврача Александро-Мариинской клинической больницы, депутат гордумы Астрахани Вера Скрипкина, группу № 17 — врач-патоморфолог Областного онкодиспансера Александр Процко.

От одномандатного избирательного округа № 13 баллотируется ректор АГУ им. В. Н. Татищева Игорь Алексеев, сменивший место жительства: в результатах праймериз его местом жительства указана Астрахань, в списках избиркома — Москва.

Больше всего голосов среди участников праймериз набрали замглавы рыболовецкой артели «Челюскинец» Нурлан Супугалиев (одномандатный округ № 5), первый замглавы Володарского района Тимур Джумартов (региональная группа № 5) и старший мастер «Газпром газораспределения» Федор Королевский (региональная группа № 5), набрав 4749, 4661 и 4052 голоса соответственно.

В борьбе за мандат также сойдутся представители крупных промышленных предприятий — «Лукойла» и «Газпрома», бизнесмены, муниципальные депутаты и госслужащие. Среди последних — покинувший свой пост в мае этого года министр региональной безопасности Астраханской области Александр Тимофеев (округ № 15). Сейчас в списке избиркома господин Тимофеев занимает должность исполнительного директора НБФ содействия социально-культурному развитию населения «Содружество». От региональной группы № 21 баллотируется замминистра соцразвития и труда региона Арсен Мутелимов.

Общеобластную часть единого списка возглавил губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин. Кроме того, глава региона вместе с главой республики Калмыкия Бату Хасиковым возглавил региональную группу № 46 на выборах в депутаты Госдумы РФ. Вместе они будут представлять интересы своих регионов.

«Это стандартная практика, которая подчеркивает роль действующего губернатора как лидера регионального списка „Единой России“. Для партии власти это способ использовать высокий статус губернатора для привлечения голосов и консолидации элит в период парламентских выборов»,— комментирует выдвижение Игоря Бабушкина политолог. Господин Серенко считает, что для самого губернатора это возможность усилить свои политические позиции и продемонстрировать личное влияние. В такой модели успех «ЕР» на выборах становится своеобразным референдумом о доверии к губернатору.

Марина Окорокова