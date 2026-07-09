Депутат Александр Милеев за подлог с удостоверением участника СВО исключен из «ЕР»

Президиум регионального отделения «Единой России» единогласно принял решение об исключении из рядов партии депутата Самарской губернской думы Александра Милеева. Политик выдавал себя за участника специальной военной операции для получения дополнительных голосов на праймериз.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Решение о лишении членства было принято сегодня после рассмотрения фактов подлога со стороны депутата. Его действия вызвали резкое осуждение среди реальных участников СВО, которые увидели в этом попытку незаконного получения преимущества при предварительном голосовании.

Ранее сообщалось, что по результатам запросов в Генеральную военную прокуратуру, в военную прокуратуру Центрального военного округа по достоверности удостоверения участника боевых действий Александра Милеева была проведена проверка. По ее итогам документ был аннулирован.

Александр Милеев с 2021 года занимает пост вице-председателя Самарской губернской думы. По данным СМИ, он зарегистрировался на праймериз как участник СВО, при этом не прекращая работу в областном парламенте.

Депутат ранее уже становился фигурантом ряда скандалов. Губернатор Вячеслав Федорищев сразу после своего назначения обратил внимание на деятельность депутата и заявил, что не допустит его дальнейшего участия в работе партии.

Андрей Сазонов