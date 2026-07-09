Спрос на аренду загородной недвижимости в Челябинской области вырос на 42%

Загородные форматы отдыха в Челябинской области стали заметно востребованнее, чем годом ранее, свидетельствуют данные, обнародованные платформой объявлений «Авито». Причины — начало летнего сезона и устойчивый тренд на выезды за город для отдыха.

По данным платформы «Авито» в мае 2026 года по сравнению с маем 2025 года совокупный спрос на аренду домов, дач и коттеджей вырос в Челябинской области на 42%. Наиболее активно рос спрос на дачи — они стали востребованнее на 85% из-за доступности для коротких выездов. Средняя стоимость аренды дач в месяц составила 10 400 рублей. Интерес к домам увеличился на 17%, что связано с возможностью заселения большой семьей или компанией.

Кира Касимова