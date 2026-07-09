«Индюшкин» уходит в область

Башкирский производитель продуктов из индюшатины ООО «Союзпромптица» получил контроль над челябинским производителем утятины — ООО «Утиные фермы». В 2019 году предприятие было признано банкротом, а крупнейшим его залоговым кредитором стала «Союзпромптица». Недавно арбитражный суд Челябинской области утвердил мировое соглашение, по которому башкирская компания получает контроль над банкротом и многолетнюю рассрочку платежей по его долгам, которые превышают 1,3 млрд руб. Ранее «Союзпромптица» выкупила 100% уставного капитала «Утиных ферм» за 5 млн руб. В башкирской компании вчера от комментариев отказались. Эксперты отмечают, что кредитор «совершает довольно изящный с финансовой точки зрения маневр».



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Производитель "Индюшкина" решил заняться утиной продукцией в соседнем регионе

Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ Производитель "Индюшкина" решил заняться утиной продукцией в соседнем регионе

Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ

Мелеузовское ООО «Союзпромптица» (СПП) намерено расширить географию своего присутствия за счет Челябинской области. Компания предложила погасить долги местного ООО «Утиные фермы» и стать его 100% владельцем.

Птицеводческое предприятие «Утиные фермы» было основано предпринимателем Сергеем Костенко, который взял под проект в Россельхозбанке 677 млн руб. В 2014 году было начато производство утиного мяса и полуфабрикатов. Мощность производства — до 6,5 тыс. тонн продукции в год. Розничная сеть компании развивалась под товарным знаком «Уткино». В феврале 2019 года «Утиные фермы» были признаны банкротом.

Во второй и третьей очереди кредиторов компании более 50 юридических и физических лиц, общая сумма задолженности перед ними составляет 1,3 млрд руб. Основные кредиторы — «Союзпромптица» (залоговый кредитор, 756,5 млн руб.), Денис Сокольчик (171,4 млн руб.) и Маргарита Жданова (101,2 млн руб.).

В начале этого года собрание кредиторов «Утиных ферм» поддержало инициативу «Союзпромптицы» заключить мировое соглашение, после чего оно было направлено для утверждения в арбитражный суд Челябинской области. До этого компания уже приобрела 100% уставного капитала «Утиных ферм» за 5 млн руб. у предыдущего владельца Валерии Алендеевой.

Как следует из материалов дела, башкирская компания предложила возобновить деятельность «Утиных ферм» и со временем погасить требования кредиторов, которые согласились предоставить башкирской компании пятилетнюю отсрочку платежа без начисления процентов, пени и штрафов. Исключение было сделано только для ФНС, которой компания-банкрот задолжала 51 млн руб. — эту сумму, а также текущие платежи «Союзпромптица» обязалась погасить в течение девяти месяцев.

При неисполнении мирового соглашения в части возобновления деятельности «Утиных ферм» в течение двух лет (к тому времени объемы производства мяса птицы должны составить не менее 500 тонн в год) кредиторы могут обратиться в арбитражный суд с заявлением о выдаче исполнительного листа на взыскание задолженности, указано в мировом соглашении.

ООО «Союзпромптица» является крупным производителем мяса индейки в России, владеет брендом «Индюшкин». Объемы производства — около 37 тыс. тонн в год. Компания была зарегистрирована в 2022 году в Мелеузе. По данным «СПАРК-Интерфакс», 45% уставного капитала ООО принадлежит бывшему депутату Госдумы Евгению Туголукову, по 20% у комбинированных закрытых паевых инвестиционных фондов «Кварк» и «Ресурс», 10% владеет Валентина Галицкая, по 2,5% — Алена Баендаева и Юлия Серых. Выручка компании в 2025 году составила 6,3 млрд руб., чистая прибыль — 279,1 млн руб.

Против утверждения мирового соглашения выступили трое кредиторов. ФНС, в частности, настаивала, что документ не содержит график и сроки погашения задолженности. ООО «НОВАТЭК-Челябинск» выразило сомнение в исполнимости условия соглашения, а ОАО «Племрепродукт „Зеленчукский"» обратило внимание на неравенство кредиторов: ФНС, по его мнению, находится «в привилегированном положении».

Поддерживая решение совета кредиторов, арбитражный суд обратил внимание, что «Утиные фермы» не пользуются популярностью у потенциальных инвесторов.

В 2024 году компанию за 850 млн руб. приобрело АО «Куриное царство» (входит в группу «Черкизово»), но вскоре отказалось от покупки, заявив, что имущество птицефабрики «находится в ненадлежащем состоянии».

Второй участник торгов — «ПКЗ «Дубровский» — позже пояснил в суде, что покупать «Утиные фермы» дороже 308,5 млн руб. — нецелесообразно.

В «Союзпромптице» вчера от комментариев отказались.

Недавно генеральный директор «Дамате» (занимает около 40% рынка утятины в России) Наум Бабаев в интервью «Ъ», отмечал, что «утка никогда не будет таким же массовым продуктом, как индейка».

Управляющий партнер IPM Consulting Анастасия Владимирова полагает, что СПП «совершает довольно изящный с финансовой точки зрения маневр». «В случае ликвидации банкрота компания, скорее всего, не имела бы шансов получить назад значимую часть денег, а мировое соглашение меняет эту ситуацию принципиально: компания получает птицеводческий комплекс всего за 5 млн руб., а также сохраняет за собой право на выплату 757 млн руб., пусть и с пятилетней отсрочкой»,— отметила эксперт.

Госпожа Владимирова не исключает, что СПП «будет переводить производство на выпуск индюшатины», так как «в отличие от утятины она имеет больший спрос и более комфортную цену».

Партнер экспертной группы Veta Дмитрий Жарский полагает, что годы простоя могли сказаться на качестве оборудования предприятия. Затраты на их восстановление он оценивает в 100–300 млн руб.

«Оценить рентабельность проекта и срок окупаемости можно только приблизительно. Однако, важно учитывать, что пятилетняя отсрочка платежей по основному долгу без начисления процентов и штрафов, за которой следует еще двухлетний период рассрочки, фактически создает для СПП горизонт в 7 лет до момента, когда потребуется генерировать серьёзный положительный денежный поток для расчетов с прочими кредиторами. Такой срок вполне сопоставим с типичными сроками окупаемости капиталоемких проектов в промышленном птицеводстве»,— добавил Дмитрий Жарский.

Булат Баширов