Полицейский из Прикамья возглавил главное управление МВД по ДНР

Генерал-майор Вячеслав Еговцев в ближайшее время будет представлен личному составу ГУ МВД по ДНР в качестве министра внутренних дел республики, рассказали «Ъ-Прикамье» знакомые с ситуацией источники. По их данным, указ о его назначении был подписан в начале этой недели. До этого господин Еговцев с конца 2020 года возглавлял УМВД по Забайкальскому краю. Ранее вся его профессиональная деятельность была связана с Пермским краем.

Карьеру в органах внутренних дел Вячеслав Еговцев начал в 1997 году, после окончания юридического института МВД, с должности оперуполномоченного отдела БЭП при УВД Перми. Господин Еговцев служил в различных подразделениях регионального управления по борьбе с оргпреступностью, в том числе руководил пятым отделом, специализировавшимся на подрыве экономических основ оргпреступности. В разные годы возглавлял УБЭП УВД Перми, управление экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД по Пермскому краю.В Забайкалье он был переведен с должности замначальника полиции по оперативной работе краевого главка.

Еще один полицейский из Прикамья, который пошел на повышение, — Марк Левин. Он, по данным собеседников, назначен начальником УМВД по Ульяновской области. До этого генерал-майор Левин был первым замначальника главного управления по Алтайскому краю.

В Перми господин Левин служил в различных подразделениях уголовного розыска, УБОП. Марк Левин возглавлял отдел по раскрытию имущественных преступлений управления уголовного розыска краевого главка, затем стал замначальника полиции по оперативной работе УМВД Перми. В ноябре 2016 года он был назначен замначальника управления МВД по Севастополю. В 2020 году Марк Левин ушел на повышение в Алтайский край.