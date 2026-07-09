В Красноярском крае на торги выставлены 158 участков структуры Goldman Group

На торги выставлены активы обанкротившегося ООО «Объединениеагроэлита», входящего в агрохолдинг Goldman Group. Как следует из Единого федерального реестра сведений о банкротстве, речь идет о 158 земельных участках для сельскохозяйственного производства, расположенных на территории Красноярского края.

Торги будут проводиться на повышение, имущество разделено на четыре лота, общая стоимость которых составляет 128,7 млн руб. На часть земельных участков наложен арест в рамках уголовного дела в отношении основателя компании Goldman Group Романа Гольдмана. Кроме того имущество ООО «Объединениеагроэлита» находится в залоге у ПАО «Сбербанк» и АО «Красноярскнефтепродукт».

Заявки на участие в аукционе принимаются с 13 июля по 13 сентября. При отсутствии заявок стоимость лотов на торгах будет снижаться на 9% еженедельно, но не может опуститься ниже установленного порога в 30% от начальной цены.

Арбитражный суд Красноярского края в сентябре 2024 года признал банкротом ООО «Объединениеагроэлита» по заявлению алтайского ООО «Группа «Продовольствие» из-за долга в 4,1 млн руб. Компания занимается выращиванием зерновых культур, уставный капитал – 2,4 млрд руб.

Лолита Белова