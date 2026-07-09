В Самаре в четырех районах отключат горячую воду

С 12 по 25 июля в Самарском, Ленинском, Железнодорожном и Октябрьском районах Самары ограничат подачу горячей воды из-за гидравлических испытаний теплосетей от Привокзальной котельной. Работы проведут в рамках подготовки к отопительному сезону 2026–2027 годов. Об этом сообщает городская администрация.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Специалисты проверят состояние труб повышенным давлением холодной воды, чтобы найти слабые участки и заменить их до начала холодов. После завершения работ горячее водоснабжение восстановят совместно с коммунальными службами для обеспечения надежности в следующем сезоне.

Энергетики призывают жителей соблюдать правила безопасности. Не следует находиться рядом с надземными трубопроводами, нельзя оставлять транспорт и имущество в охранных зонах теплотрасс, а также заходить за ограждения на объектах. Особое внимание следует уделить детям, чтобы они не играли возле мест ремонта.

При обнаружении протечек или повреждений сетей необходимо сообщить об этом в «Тепловую справочную службу». Для связи можно использовать телефон 8 (800) 700-18-46 или сайт РСО.

Георгий Портнов