В Челябинской области 59% жителей задумываются о подработке

Порядка 59% жителей Челябинской области задумываются о подработке. Это самый большой показатель на Урале. Такими результатами поделился hh.ru

В целом в Уральском федеральном округе средний показатель интереса к подработке чуть ниже — 54%, а по всей России — 50%. Согласно опросу hh.ru, 34% респондентов сообщили, что рассматривают поиск подработки, еще 25% — что скорее допускают такой вариант.

Большой интерес к дополнительной занятости к середине 2026 года проявляют соискатели из сфер «спорт, салоны красоты» и «искусство, развлечения, массмедиа» — по 41%. Далее идут «маркетинг, реклама, PR» и «домашний, обслуживающий персонал» — по 37% респондентов из этих сфер отметили интерес к подработке, «медицина, фармацевтика» — 36%, «юристы» — 32%, «рабочий персонал» —31%, «закупки» — 30%, а также «наука, образование» и «продажи, обслуживание клиентов» — по 29%.

Малый интерес проявляется в сферах «высший менеджмент» (25% из них), «автомобильный бизнес» (21%), «управление персоналом, тренинги» (20%) и «строительство, недвижимость» (19%).

Ксения Тен