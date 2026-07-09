Житель Оренбуржья расстрелял знакомого из карабина и получил девять лет колонии

Житель поселка Домбаровский осужден за убийство знакомого, совершенное в декабре 2023 года. Суд накануне назначил ему девять лет лишения свободы в колонии строгого режима. Злоумышленник застрелил потерпевшего из карабина, а после попытался инсценировать нападение, чтобы выдать убийство за необходимую оборону. Такие данные приводит пресс-служба СУ СК Росси по Оренбургской области.

Как установлено следствием и судом, 30 декабря 2023 года фигурант, вооружившись принадлежащим ему карабином, прибыл на свою базу по приему металлолома на улице Промышленной в поселке Домбаровский. Причиной убийства стал ранее произошедший конфликт с потерпевшим. Убедившись в отсутствии на территории иных лиц, злоумышленник отключил систему видеонаблюдения, после чего позвонил знакомому и спровоцировал его приехать на базу. Когда мужчина прибыл, обвиняемый произвел в него выстрел из карабина. От полученного огнестрельного ранения потерпевший скончался на месте. Чтобы скрыть следы преступления и уйти от ответственности, фигурант вложил в руку убитого нож и записал видео на мобильный телефон, в котором изложил ложную версию о нападении и необходимой самообороне.

Суд признал мужчину виновным и назначил наказание в виде девяти лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, а также ограничение свободы сроком на один год. Приговор уже вступил в законную силу.

Яна Вежлева