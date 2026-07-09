Бронзовый памятник Салавату Юлаеву отольют на заводе в Санкт-Петербурге

Бронзовую версию памятника Салавату Юлаеву отольют на заводе художественного литья «Монументскульптура» в Санкт-Петербурге, сообщил президент Российской академии художеств Василий Церетели. Здесь в 1960-х годах создавали чугунный оригинал скульптуры.

По словам Василия Церетели, в Уфе сделают и затем перевезут на завод точные копии памятника.

Технология позволит воплотить изначальный замысел автора статуи Сосланбека Тавасиева, который планировал создать его из бронзы, отмечается в сообщении. Материал заменили на чугун из-за постановления правительства СССР 1961 года, запрещавшего использовать бронзу в монументальной скульптуре, так как она имела стратегическое значение для космической отрасли и обороны.

Майя Иванова