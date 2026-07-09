Один из лидеров «Пармы» стал игроком УНИКСа

Брендан Адамс, в прошлом сезоне выступавший за БК «Бетсити-Парма», подписал контракт с казанским УНИКСом. Соглашение с игроком рассчитано на сезон 2026/2027. Об этом сообщает пресс-служба казанского клуба.

Предстоящий чемпионат станет для игрока третьим в Единой лиге ВТБ. Прошлым летом он присоединился к пермской «Бетсити- Парме» и помог пермскому клубу финишировать на пятом месте в турнире, а также завоевать бронзовую медаль турнира Winline Basket Cup.

В 34 матчах лиги защитник набирал в среднем 15,1 очка, отдавал 5,8 передачи, добавляя к ним 2,8 подбора и 1,1 перехвата за 33.21 минуты игрового времени.