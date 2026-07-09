НОВИКОМ представил проекты по поддержке инженерных кадров на выставке ИННОПРОМ-2026

АО АКБ «НОВИКОМБАНК» (входит в холдинг «РТ-Финанс» Госкорпорации Ростех) представил проекты по поддержке кадрового потенциала промышленности и привлечения молодых специалистов на Международной промышленной выставке ИННОПРОМ-2026.

Фото: АО АКБ «НОВИКОМБАНК»

О финансировании социальных проектов Госкорпорации Ростех на сессии «Новая элита промышленности: инженер — конструктор реальности» рассказала старший вице-президент НОВИКОМа Анна Лаврентьева.

Представитель банка сообщила, что устойчивое развитие промышленности невозможно без системной подготовки кадров и создания условий для привлечения и удержания квалифицированных специалистов. Поэтому НОВИКОМ участвует в реализации профориентационных и социальных проектов Госкорпорации Ростех, поддерживая действующих и будущих работников на каждом этапе карьерного трека.

«Поддержка кадрового потенциала промышленности требует системной работы на всех этапах: начиная с профориентации будущих специалистов — школьников и студентов технических специальностей колледжей и вузов — и продолжая содействием инженерам на предприятиях — молодым специалистам и опытным наставникам. Финансируя проекты Госкорпорации Ростех, НОВИКОМ способствует решению стратегических задач по привлечению, развитию и закреплению квалифицированных кадров на предприятиях промышленности», — отметила старший вице-президент НОВИКОМа Анна Лаврентьева.

НОВИКОМ поддерживает создание значимых образовательных проектов, направленных на подготовку будущих инженеров для предприятий авиационного комплекса. Например, при содействии банка приобретено современное мультимедийное оборудование для виртуального музея «ОДК-Авиадвигатель» и компьютерного класса в МГТУ им. Н.Э. Баумана. Кроме того, НОВИКОМ помогает проводить молодежные мероприятия Ростеха и Союза машиностроителей России: инженерную олимпиаду «Звезда», Всероссийскую акцию «Неделя без турникетов», и выступает официальным партнером Международного молодежного промышленного форума «Инженеры будущего».

НОВИКОМ активно поддерживает молодых специалистов и других работников предприятий. Одним из ключевых инструментов этой работы является мотивационная программа «Развитие», реализуемая совместно с Госкорпорацией Ростех. Она позволяет работодателям поощрять приоритетные для них категории работников, предоставляя им доступ к льготным финансовым продуктам банка, включая ипотеку. За четыре года к программе подключились 385 предприятий по всей России.

НОВИКОМ также предоставляет сотрудникам дополнительные льготы и привилегии в рамках своей социально-платежной карты с одной из лучших на рынке программ лояльности. В совокупности эти инструменты помогают предприятиям повышать привлекательность рабочих мест, поддерживать сотрудников и укреплять кадровый потенциал.

Еще одно важное направление заботы о работниках — финансовое просвещение. Совместно с Госкорпорацией Ростех и холдингом «РТ-Финанс» НОВИКОМ реализует масштабную программу повышения финансовой грамотности, объединяющую лекции, семинары и дистанционные вебинары, направленные на развитие финансового интеллекта, формирование навыков эффективного управления личными сбережениями и защиту от мошенников.

16-я Международная промышленная выставка ИННОПРОМ-2026 проходит в Екатеринбурге с 6 по 9 июля. Главная тема выставки — «Индустрия 360: производство без границ». НОВИКОМ выступает финансовым партнером ИННОПРОМ-2026.

*** АО АКБ «НОВИКОМБАНК» – входит в 15 крупнейших банков России. Создан в 1993 году. Входит в холдинг «РТ-Финанс». Банку присвоены рейтинги высокого уровня кредитоспособности и надежности со стабильным прогнозом «Эксперт РА» «ruАА», «НКР» АА.ru и АКРА «АА(RU)», а также рейтинг НРА «АА|ru|» с позитивным прогнозом. Рейтинг CSCI Pengyuan (Китай) – на уровне «AA+» со стабильным прогнозом. Предоставляет полный спектр банковских услуг во всех сегментах финансового рынка. Приоритетное направление деятельности – финансирование отечественных промышленных предприятий высокотехнологичных отраслей. Является профессиональным участником рынка ценных бумаг и участником системы страхования вкладов.

* ** Холдинг «РТ-Финанс» консолидирует все финансовые активы Государственной корпорации «Ростех» и является центром компетенции финансовых услуг Корпорации, включая составление финансовой отчётности по МСФО. В структуру «РТ-Финанс» входят банк НОВИКОМ, негосударственный пенсионный фонд «Ростех», страховой брокер «РТ-Страхование», общество взаимного страхования «РТ-Взаимное Страхование» и ряд других организаций. Кредитные рейтинги: Эксперт-РА: ruAAA, АКРА: AA(RU).

** * Госкорпорация Ростех – крупнейшая машиностроительная компания России. Объединяет свыше 800 научных и производственных организаций в 60 регионах страны. Выступает ключевым поставщиком вооружений, военной и специальной техники в рамках гособоронзаказа. Развивает высокотехнологичные гражданские производства в стратегических важных для страны отраслях, таких как авиастроение, двигателестроение, транспортное и энергетическое машиностроение, медицинское приборостроение, фармацевтика, новые материалы и др. В состав корпорации входят такие известные бренды, как КАМАЗ, ОАК, «Вертолеты России», ОДК, Уралвагонзавод, «Швабе», Концерн «Калашников», КРЭТ, «Высокоточные комплексы», «Рособоронэкспорт», «Росэл», «Нацимбио» и др. Стратегия развития Корпорации до 2036 года направлена на дальнейшее развитие оборонного производства, военно-технического сотрудничества с другими государствами, увеличение доли гражданской продукции, создание новых частно-государственных партнерств. Консолидированная выручка в 2025 году превысила 4,5 трлн рублей.

АО АКБ «НОВИКОМБАНК»