В поселке Западный за 20 млн рублей продадут десять участков под застройку

Государственная корпорация ДОМ.РФ выставила на торги десять участков под застройку в поселке Западный Челябинска. Общая стоимость составляет 19,9 млн руб., сообщает пресс-служба госкорпорации.

Общая площадь участков составляет 7,4 тыс. кв. м. Они расположены на территории строящегося микрорайона «Женева». Заявки желающих приобрести участки принимаются до 31 августа. Торги пройдут 4 сентября.

По данным ДОМ.РФ, участки расположены в 600 м от берега Шершневского водохранилища. Расстояние до центра Челябинска составляет около 12 км.

Анна Бабенко