Палеонтологи обнаружили новый вид древних рептилий в Оренбуржье

В Оренбургской области палеонтологи обнаружили останки ранее неизвестного науке вида дромазавров — группы травоядных рептилий, обитавших на планете в пермский период (последний отрезок палеозойской эры). Уникальные находки, сделанные самарскими исследователями, позволили ученым из Палеонтологического института имени А.А. Борисяка РАН описать новый вид, получивший название Parasilvia alexandrae.

В ходе раскопок были найдены два зуба и неполная нижняя челюсть древнего ящера. Позже исследователям удалось обнаружить предчелюстную кость с полностью сохранившимися зубами и фрагмент черепа. Эти элементы дали возможность восстановить облик рептилии и определить ее систематическое положение. Как отмечают специалисты, Parasilvia alexandrae является одним из наиболее крупных представителей своей группы: длина ее черепа достигает восьми сантиметров.

Возраст обнаруженных останков оценивается в 260–254 млн лет. Находка, по словам ученых, дает новый материал для понимания эволюции древних рептилий и расширяет представления о фауне пермского периода на территории современной Оренбургской области. Ранее дромазавры были известны преимущественно по находкам в Европе и Южной Америке, и обнаружение их останков в России вызывает значительный интерес для палеонтологии.

Яна Вежлева