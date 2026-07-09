Бенефициары СПЗ-4, продававшие контрафакт на оборонку, просятся к женам

Самарский районный суд Самары на этой неделе рассмотрит ходатайство прокуратуры о продлении ареста в виде содержания в СИЗО трех бенефициаров ООО «СПЗ-4». 14 мая райсуд поместил в СИЗО гендиректора ООО Дениса Котова, директора по развитию Виталия Злобина и коммерческого директора Юрия Журбу. В отношении них СУ СКР по Самарской области возбудило уголовное дело сразу по нескольким тяжким статьям УК РФ (мошенничество в особо крупном размере, совершенное группой лиц; злоупотребление полномочиями при выполнении государственного оборонного заказа; нарушение условий государственного контракта по государственному оборонному заказу либо условий договора, заключенного в целях выполнения государственного оборонного заказа, и т. д).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

По версии следствия, СПЗ-4 в рамках гособоронзаказа (ГОЗ) вместо подшипников собственного производства поставил на ПАО «Пролетарский завод» (входит в ОСК) не предусмотренные контрактом китайские, выдав их за свои. Подшипники, поставленные на «Пролетарский» предполагалось установить на аэрофинишер ТАКР «Адмирал Кузнецов» (система, тормозящая самолет при посадке на палубу авианосца). Ущерб государству только по этому контракту превысил 300 млн руб. Помимо этого в материалах дела могут появится новые эпизоды, связанные с продажей Денисом Котовым, Виталием Злобиным и Юрием Журбой контрафакта в рамках Гособоронзаказа, а ущерб превысит миллиард рублей. Правоохранительные органы располагают данными, что подельники накануне ареста планировали скрыться со своими семьями за границей. На квартирах подозреваемых были изъяты крупные суммы наличных денег. Также в материалах дела имеются факты о давлении владельцев СПЗ-4 на ключевых свидетелей.

Согласно ЕГРЮЛ, один из ключевых организаторов преступной схемы, генеральный директор Денис Котов продолжает руководить ООО «СПЗ-4» находясь в СИЗО. Функции номинального руководителя может исполнять один из близких родственников Котова. На заводе при этом заявляют, что продолжают осуществлять свою производственную деятельность. Фактическое же руководство предприятием может осуществлять супруга гендиректора Екатерина Котова (ранее носила фамилию Ганжа). При этом, согласно официальным данным, госпожа Котова на момент инкриминируемых подельникам преступлений трудилась на СПЗ-4 в качестве юрисконсульта и покинула завод не позднее декабря 2024 года. Кроме того, после ареста трех бенефициаров СПЗ-4 там неоднократно видели супругу Виталия Злобина Наталью. Последняя вообще на предприятии никогда не работала. Защита подозреваемых не комментирует ходатайство прокуратуры, но, вероятнее всего, будет настаивать на смягчении меры пресечения. По информации «Ъ-Волга», Екатерина Котова могла иметь намерения обратиться в райсуд с письменным согласием на проживание своего мужа в квартире, которая принадлежит ей на правах собственности (сам Денис Котов прописан в другом месте). Также госпожа Котова якобы готова выразить согласие, чтобы ее супруг был помещен под домашний арест в ее же жилплощади. По информации «Ъ-Волга», прокуратура будет возражать против этого, так как «Котова имела непосредственное отношение к деятельности СПЗ-4, а по делу пока проходит свидетелем». «Ее статус может поменяться. Фактически через свою супругу Котов может получить как возможность прямого воздействия на ключевых свидетелей и следствие, так и способы устранения улик, что усложнит работу следователей»,— заявил собеседник «Ъ-Волга» в надзорном органе.

Евгений Чернов