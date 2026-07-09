Стартовали продажи обновленных Lada Vesta и Lada Aura

АвтоВАЗ объявил о начале продаж обновленных моделей Lada Vesta и Lada Aura с автоматической климат-системой и телематикой «Lada Connect Старт». Стоимость автомобилей осталась на прежнем уровне без учета скидок. Об этом сообщает пресс-служба завода.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Новые комплектации доступны в четырех вариантах: версия «Драйв» для Vesta стоит от 1,785 млн рублей, модификация «Техно» — от 2,015 млн. Для модели Aura цены начинаются с 2,269 млн за версию «Премьер» и достигают 2,466 млн за комплектацию «Статус». Базовые версии по-прежнему поставляются с обычными кондиционерами.

Автомобили получили систему «Lada Connect Старт», позволяющую владельцам удаленно отслеживать местоположение машины, уровень топлива и заряд аккумулятора. Через приложение также можно контролировать температуру двигателя, состояние замков дверей и багажника, а также запускать мотор.

Телематическая система вошла в стандартное оснащение всех модификаций обеих моделей. Ранее автомобили получили бесключевой доступ к салону и функцию дистанционного запуска двигателя отечественного производства.

Георгий Портнов