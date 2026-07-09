Ремонт челябинского пункта пропуска «Бугристое» намерены завершить в 2028 году

Автомобильный пункт пропуска «Бугристое» в Челябинской области проходит масштабную реконструкцию. Работы планируется завершить в августе 2028 года, сообщает Росгранстрой. Количество полос для движения транспорта вырастет с 12 до 36.

В настоящий момент на объекте завершили устройство фундаментов, огнезащиты, монтаж металлоконструкций и кладку строительных блоков всех проектируемых зданий. Скоро планируют доделать навесную фасадную систему, остекление питомника для служебных собак, достроить пункт досмотра пешеходов и боксы для автомобилей. Также продолжается внутрення отделка и монтаж инженерных систем.

Предполагается, что пропускная способность пункта пропуска увеличится до 4 тыс. автомобилей и более 18 тыс. человек в сутки после реконструкции. Это превысит текущие показатели в два и более чем в два с половиной раза соответственно.

Ольга Воробьева