В Самаре начальник научно-исследовательской части вуза получил срок за мошенничество

Прокуратура Октябрьского района Самары поддержала государственное обвинение против начальника научно-исследовательской части вуза, признанного виновным в мошенничестве и покушении на него.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

В 2023–2024 гг. подсудимый вместе с другими должностными лицами принуждал сотрудников передавать часть зарплаты и грантовые средства для нужд университета. В итоге было похищено более 4 млн рублей.

Соучастники были задержаны 25 декабря 2024 года.

Суд назначил виновному наказание в виде лишения свободы на срок 3 года с отбыванием в колонии общего режима и запретом занимать руководящие должности в сфере образования сроком на аналогичный период. В отношении других участников преступления также возбуждено уголовное дело, по одному из них уже вынесен обвинительный приговор.

Георгий Портнов