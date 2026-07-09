ПерсоналИИзированный уход

4 июля российский бренд премиальной косметики ELLIOR отметил третий день рождения, собрав представителей бьюти-индустрии, предпринимателей и лидеров мнений на камерном празднике в Шмитовском особняке. Центральным событием вечера стала презентация совместного проекта ELLIOR x SKINDI — платформы, на которой можно подобрать персональный уход с помощью ИИ-инструментов.

Сервис работает просто: пользователь загружает три фото лица на сайт, проходит короткий опрос про состояние кожи и получает индивидуальные рекомендации с гайдом по продуктам ELLIOR. В личном кабинете можно отслеживать прогресс, делиться данными с дерматологом, косметологом и менять уход в соответствии с реальными результатами.

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Такой системный подход к заботе о себе особенно важен для женщин после 30. Когда универсальные советы, основанные на типах кожи, перестают работать, стоит обратить внимание на другие факторы: уровень увлажнения, состояние барьерной функции, жирность, склонность к акне, пигментация и упругость.

Тамара Мамиконян



«С 25 лет организм начинает терять около 1% коллагена в год. Это отражается на эластичности кожи, тонусе тканей и овале лица», — отмечает косметолог Тамара Мамиконян. «В этот период особенно важно наладить регулярный домашний уход: он становится фундаментом, на котором строится результат профессиональных косметологических процедур».

У ELLIOR есть две линейки ухода, которые направлены на коррекцию возрастных изменений: Medical и Ocean Revival. Ампулы из первой коллекции точечно борются с несовершенствами, например, пигментными пятнами, акне и другими воспалениями. Уход Ocean Revival состоит из дневного, ночного кремов, сыворотки и крем-маски для лица. Продукты коллекции отличаются ингредиентами: два вида водорослей, черная икра (добывается по запатентованному методу) и пептиды.

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Основательница компании Элен Волова поделилась с КоммерсантЪ Стиль: «В октябре у нас запланирован выход новой линейки совместно с известным французским парфюмерным домом». Название бренда пока держится в секрете.

Элен Волова



За три года ELLIOR прошел путь от первых разработок, которые, по словам Воловой, занимают минимум пару лет, до сотрудничества с известными российскими и мировыми компаниями. Независимая ассоциация химиков наградила бренд премией за составы кремов в 2024 и 2025 годах. За инновационное производство ELLIOR отметили и в «Сколково». Технологичная коллаборация с SKINDI дает компании возможность работать не только над премиальностью компонентов, но и искать индивидуальных подход к каждому потребителю.

Валерия Стрельникова