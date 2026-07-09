Сотрудников иркутского вуза осудили за взятки от студентов

Свердловский райсуд Иркутска вынес приговор в отношении двух сотрудниц одного из местных вузов. Их признали виновными по 12 эпизодам получения взяток (ч. 5 ст. 290 УК РФ) и приговорили к девяти и восьми с половиной годам колонии общего режима. Также их обязали выплатить штрафы в размере 900 тыс. руб. и 600 тыс.руб. соответственно, сообщает прокуратура региона. По сведениям источников «Ъ-Сибирь», речь идет об Иркутском государственном университете.

По версии следствия, в период с 2020-го по 2022 год заведующая заочным отделением одного из учебных заведений совместно с двумя специалистами по учебно-методической работе получали от студентов деньги. Взамен, считают правоохранители, они незаконно ликвидировали академические задолженности без фактической сдачи экзаменов и зачетов.

Общая сумма подношений, по подсчетам следствия, составила 426 тыс. руб. Бывшей заведующей также назначено дополнительное наказание в виде лишения права заниматься преподавательской деятельностью на пять лет. Третья соучастница преступлений, заключившая досудебное соглашение о сотрудничестве, ранее была осуждена на шесть лет лишения свободы.

Александра Стрелкова