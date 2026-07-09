Пляжный люкс на Волге
Обзор инфраструктуры, цен и реального сервиса
Городские пляжи переполнены, а хочется уюта и сервиса? Мы заглянули за ограждения закрытых зон отдыха Самары, чтобы выяснить, где искать лучший комфорт на берегу.
Самтропе
Вход на пляж бесплатный. Для комфорта гостей оборудованы раздевалки, душевые и туалеты.
Услуги
- шезлонг-сет: матрас, зонт, полотенце (доступна аренда на 3 часа или на весь день);
- кабана на двоих: включены 2 полотенца, напиток и фруктовое плато.
No Bad Days
Вход на пляж бесплатный.
Доступна предварительная бронь мест на весь день, а почасовая аренда возможна только по факту при наличии свободных мест.
Услуги
- дневная аренда: шезлонги и бунгало (почасовая оплата);
- вечерняя аренда: места на кинопоказы и специальные мероприятия;
- прокат сап-серфов: в комплект входят весло, спасательный жилет, водонепроницаемый чехол для телефона и вводный инструктаж.
Волжайна за Волгой
Летняя резиденция флагманского бара на Куйбышева от семьи Козаченко.
Гостей ждут летняя кухня, внушительная карта прохладительных напитков, музыка и вечеринки по выходным.
Предварительной брони нет, размещение только по факту.
Услуги
- шезлонг-сет: шезлонг, матрас и зонт на весь день.
Пляж «Лазурный»
До локации организована водная переправа.
Для детей здесь обустроены безопасная зона купания, специальное меню и развлечения.
В ресторане можно попробовать блюда волжской кухни, авторский стритфуд и комфорт-меню, а по вечерам проходят кинопоказы с воды и DJ-сеты на закате.
Услуги и прокат
- шезлонг на понтоне;
- шезлонг на пляже в комплекте с зонтом;
- спортивный и пляжный инвентарь: бадминтон, мячи, плавательные круги.
Пляж «Дача»
На локацию организован водный трансфер, а на самом пляже гостей ждут полноценное меню и бар с прохладительными напитками.
Услуги и прокат
- шезлонг;
- аренда сап-серфов (с почасовой оплатой или на весь день).