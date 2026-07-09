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Пляжный люкс на Волге

Обзор инфраструктуры, цен и реального сервиса

Городские пляжи переполнены, а хочется уюта и сервиса? Мы заглянули за ограждения закрытых зон отдыха Самары, чтобы выяснить, где искать лучший комфорт на берегу.

Самтропе

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Фото: «Самтропе»

Фото: «Самтропе»

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Фото: «Самтропе»

Фото: «Самтропе»

Вход на пляж бесплатный. Для комфорта гостей оборудованы раздевалки, душевые и туалеты.

Услуги

  • шезлонг-сет: матрас, зонт, полотенце (доступна аренда на 3 часа или на весь день);
  • кабана на двоих: включены 2 полотенца, напиток и фруктовое плато.

No Bad Days

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Фото: No Bad Days

Фото: No Bad Days

Фото: No Bad Days

Фото: No Bad Days

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Фото: No Bad Days

Фото: No Bad Days

Фото: No Bad Days

Фото: No Bad Days

Вход на пляж бесплатный.

Доступна предварительная бронь мест на весь день, а почасовая аренда возможна только по факту при наличии свободных мест.

Услуги

  • дневная аренда: шезлонги и бунгало (почасовая оплата);
  • вечерняя аренда: места на кинопоказы и специальные мероприятия;
  • прокат сап-серфов: в комплект входят весло, спасательный жилет, водонепроницаемый чехол для телефона и вводный инструктаж.

Волжайна за Волгой

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Фото: «Волжайна за Волгой»

Фото: «Волжайна за Волгой»

Фото: «Волжайна за Волгой»

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Фото: «Волжайна за Волгой»

Фото: «Волжайна за Волгой»

Фото: «Волжайна за Волгой»

Летняя резиденция флагманского бара на Куйбышева от семьи Козаченко.

Гостей ждут летняя кухня, внушительная карта прохладительных напитков, музыка и вечеринки по выходным.

Предварительной брони нет, размещение только по факту.

Услуги

  • шезлонг-сет: шезлонг, матрас и зонт на весь день.

Пляж «Лазурный»

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Фото: «Лазурный»

Фото: «Лазурный»

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Фото: «Лазурный»

Фото: «Лазурный»

До локации организована водная переправа.

Для детей здесь обустроены безопасная зона купания, специальное меню и развлечения.

В ресторане можно попробовать блюда волжской кухни, авторский стритфуд и комфорт-меню, а по вечерам проходят кинопоказы с воды и DJ-сеты на закате.

Услуги и прокат

  • шезлонг на понтоне;
  • шезлонг на пляже в комплекте с зонтом;
  • спортивный и пляжный инвентарь: бадминтон, мячи, плавательные круги.

Пляж «Дача»

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Фото: «Дача»

Фото: «Дача»

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Фото: «Дача»

Фото: «Дача»

На локацию организован водный трансфер, а на самом пляже гостей ждут полноценное меню и бар с прохладительными напитками.

Услуги и прокат

  • шезлонг;
  • аренда сап-серфов (с почасовой оплатой или на весь день).