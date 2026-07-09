Пляжный люкс на Волге

Городские пляжи переполнены, а хочется уюта и сервиса? Мы заглянули за ограждения закрытых зон отдыха Самары, чтобы выяснить, где искать лучший комфорт на берегу.



Самтропе

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Вход на пляж бесплатный. Для комфорта гостей оборудованы раздевалки, душевые и туалеты.

Услуги

шезлонг-сет: матрас, зонт, полотенце (доступна аренда на 3 часа или на весь день);

кабана на двоих: включены 2 полотенца, напиток и фруктовое плато.

No Bad Days

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Вход на пляж бесплатный.

Доступна предварительная бронь мест на весь день, а почасовая аренда возможна только по факту при наличии свободных мест.

Услуги

дневная аренда: шезлонги и бунгало (почасовая оплата);

вечерняя аренда: места на кинопоказы и специальные мероприятия;

прокат сап-серфов: в комплект входят весло, спасательный жилет, водонепроницаемый чехол для телефона и вводный инструктаж.

Волжайна за Волгой

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Летняя резиденция флагманского бара на Куйбышева от семьи Козаченко.

Гостей ждут летняя кухня, внушительная карта прохладительных напитков, музыка и вечеринки по выходным.

Предварительной брони нет, размещение только по факту.

Услуги

шезлонг-сет: шезлонг, матрас и зонт на весь день.

Пляж «Лазурный»

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До локации организована водная переправа.

Для детей здесь обустроены безопасная зона купания, специальное меню и развлечения.

В ресторане можно попробовать блюда волжской кухни, авторский стритфуд и комфорт-меню, а по вечерам проходят кинопоказы с воды и DJ-сеты на закате.

Услуги и прокат

шезлонг на понтоне;

шезлонг на пляже в комплекте с зонтом;

спортивный и пляжный инвентарь: бадминтон, мячи, плавательные круги.

Пляж «Дача»

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На локацию организован водный трансфер, а на самом пляже гостей ждут полноценное меню и бар с прохладительными напитками.

Услуги и прокат