«Соллерс Алабугу» возглавил экс-гендиректор УАЗа

Генеральным директором ООО «Соллерс Алабуга» назначили Алексея Спирина, ранее возглавлявшего Ульяновский автомобильный завод. Об этом сообщила пресс-служба компании.

В новой должности он будет отвечать за операционную деятельность предприятия, сохранив пост заместителя генерального директора ПАО «Соллерс» по производству и качеству продукции.

Прежний генеральный директор «Соллерс Алабуга» Алексей Матасов продолжит работу в должности заместителя генерального директора ПАО «Соллерс» по инфраструктурной работе и новым индустриальным проектам, где будет курировать развитие производственных площадок и реализацию новых индустриальных проектов компании.

Анна Кайдалова