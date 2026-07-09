Арбитражный суд ввел наблюдение на миасском заводе тяжелых машин

В Челябинской области арбитражный суд ввел процеду наблюдения в рамках дела о банкротстве миасского ООО «Завод тяжелых машин». Она продлится до 22 октября 2026 года, сообщает пресс-служба суда. Также назначен конкурсный управляющий — Консантин Сергеев.

Заявление о несостоятельлности завода подало ООО «Теплогазстройплюс» 28 апреля 2026 года. Компания потребовала включить в реестр требований долг предприятия в размере 96,5 млн руб. Сумма включает 81,5 млн руб. основного долга и 14,9 млн руб. неустойки. Суд включил эти требования.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Завод тяжелых машин» зарегистрировано в Миассе в 2015 году. Учредителями указаны само предприятие и одноименное акционерное общество, генеральным директором — Алексей Самохвалов. Выручка компании за 2025 год составила 168 млн руб., чистый убыток — 1,8 млн руб.

Ольга Воробьева