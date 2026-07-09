Александр Бастрыкин взял на контроль расследование уголовного дела о гибели пенсионерки из Димитровграда

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил доложить о расследовании гибели пенсионерки, пострадавшей в ДТП в Димитровграде. В центральном аппарате по этому вопросу отчитается руководитель регионального следствия Сергей Михайлов. Об этом сообщает информационный центр ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Поводом для вмешательства в ситуацию главы СКР стали сообщения в СМИ о ДТП, которое произошло в октябре 2025 года в Димитровграде. Женщина за рулем легкового автомобиля сбила пенсионерку на пешеходном переходе. Пострадавшую с многочисленными травмами и в состоянии средней тяжести доставили в медучреждение, однако, как утверждают журналисты, надлежащее лечение она не получила и впоследствии скончалась.

Дочь погибшей выразила опасения, что действиям медработников не будет дана должная правовая оценка. В СУ СКР по Ульяновской области по данному факту организована процессуальная проверка.

Георгий Портнов