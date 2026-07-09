Самарский университет закрыл комментарии на своей странице в «ВКонтакте»
Пресс-служба Самарского университета удалила комментарии к поздравлению с Днем семьи, любви и верности на странице вуза в соцсети «ВКонтакте». К посту прикрепили фотографии студенческих семей, среди которых есть пары со студентами или сотрудниками иностранного происхождения.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Публикация собрала множество комментариев, которые позже были удалены. В настоящее время прокомментировать посты на странице вуза в соцсети «ВКонтакте» невозможно.
Большинство пользователей оставили на данную публикацию негативные реакции.