СКР возбудил уголовное дело по факту травмирования ребенка в Перми

Следователем СК России возбуждено уголовное дело по факту травмирования ребенка в Ленинском районе Перми. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Следственным отделом по Ленинскому району Перми по информации, размещенной в соцмедиа, о травмировании несовершеннолетней возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

Ранее в соцсетях появилась информация о том, что в одном из жилых домов по ул. Борцов Революции со стены упала плитка из керамогранита и травмировала ребенка.