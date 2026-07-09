Всеобщее возмещение

Нижегородский областной суд изменил приговор бывшему девелоперу и заместителю губернатора Нижегородской области Валерию Англичанинову, осужденному на шесть лет за мошенничество со средствами дольщиков проекта «Дом на Горького». Потерпевшие и власти, которым пришлось решать проблему обманутых дольщиков, теперь вправе требовать от осужденного возмещения 273,4 млн руб. ущерба в судебном порядке. Также апелляционная коллегия арестовала имущество фигуранта. Вместе с тем в его срок зачли время, проведенное в следственном изоляторе, и отбытое наказание за срыв строительства жилья для военных в подмосковном Чехове. Окончательный срок Валерию Англичанинову апелляционные судьи оставили прежним.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Нижегородский областной суд рассмотрел апелляционное представление прокурора и жалобу защиты бывшего девелопера и заместителя губернатора Валерия Англичанинова. В январе 2026 года Нижегородский райсуд назначил ему шесть лет колонии за мошенничество со средствами дольщиков проекта «Дом на Горького» — было похищено около 273,4 млн руб. Как писал «Ъ», строительство ЖК в центре Нижнего Новгорода рядом с областным управлением МВД в 2015 году инициировало ООО «Интерсити» Валерия Англичанинова, который до этого работал заместителем губернатора Валерия Шанцева, а позднее вернулся в девелоперский бизнес. По фабуле дела вместо финансирования проекта средства дольщиков и соинвесторов были похищены через подконтрольное Валерию Англичанинову ООО «Строймаштрейд». Через эту компанию девелопер переуступил гражданам 67 квартир и 53 парковочных места, однако деньги от сделок до «Интерсити» не дошли. Следствие доказало, что о взаиморасчетах были составлены ложные акты, по ним «Интерсити» получил оплату в полном объеме, а средства дольщиков вывели через «Строймаштрейд», и Валерий Англичанинов распорядился ими по своему усмотрению.

В итоге строительство ЖК затянулось до 2024 года, нижегородским властям пришлось обратиться в Фонд развития территорий и запустить процедуру банкротства ООО «Интерсити». Срок строительства был продлен, однако суд изъял у девелопера недостроенный объект с земельным участком. В октябре 2023 года Валерия Англичанинова арестовали, а через месяц назначили ему четыре года колонии за мошенничество при строительстве дома для сотрудников ФСБ в Чехове. Он не признал вину и доказывал, что подмосковный проект затянулся из-за местных властей, однако обжаловать приговор Тушинского райсуда Москвы ему не удалось.

Вину в мошенничестве при строительстве «Дома на Горького» Валерий Англичанинов также не признал. Он и его защита настаивали, что в начале строительства в проект вошел основатель группы СУ-155 Михаил Балакин, который финансировал «Дом на Горького» и контролировал его через родственников, а затем уехал из РФ и был объявлен в международный розыск. Михаил Балакин получил 51% в ООО «Интерсити», которое контролировал до 2019 года, а Валерия Англичанинова отстранили от принятия решений, настаивала защита. У компании не было опыта в строительстве жилья, она не могла продавать квартиры по договорам долевого участия, поэтому в проект вошел «Строймаштрейд», который через риелторов покупал квартиры у застройщика и аккумулировал на своих счетах выручку от продаж. Также проект затянулся из-за строительства новой станции метро «Горьковская», доказывал фигурант.

Он и его защита просили оправдательный приговор, настаивая, что мошенничества не было. Однако Нижегородский райсуд разделил доводы обвинения и назначил ему реальный срок с учетом приговора в Москве. Это обжаловали и прокурор, и защита, сообщили «Ъ» в областном суде. Прокурор предложил ужесточить наказание, а защита — переквалифицировать приговор на более мягкую статью о привлечении денежных средств в нарушение закона о долевом строительстве (ст. 200.3 УК РФ), настаивая, что умысла на хищение денег у Валерия Англичанинова не было. Срок Валерию Англичанинову оставили прежним, однако апелляционная коллегия изменила приговор в части требований потерпевших к осужденному.

Так, за гражданскими истцами и заместителем прокурора Нижегородской области признано право на удовлетворение гражданских исков потерпевших и субъекта РФ, уточнили в суде. Для этого суд аннулировал решение райсуда об отмене ареста имущества Валерия Англичанинова: обеспечительные меры вновь наложены и будут действовать, пока иски о возмещении ущерба не будут рассмотрены. При этом осужденному зачли в срок наказания время содержания под стражей и отбытое наказание по приговору Тушинского суда, подытожили в Нижегородском областном суде.

Добавим, «Дом на Горького» достраивал СЗ «Хутор», аффилированный с бывшим заместителем губернатора Антоном Авериным. Соглашение о достройке ЖК правительство Нижегородской области и компания подписали в декабре 2023 года. Взамен «Хутор» получил шесть земельных участков в Нижнем Новгороде с суммарной кадастровой стоимостью 1,8 млрд руб.

Роман Рыскаль