обновлено 13:55
На участке реки Чусовой временно запретят сплавы
С 13 июля по 30 ноября вблизи Чусового на реке Чусовой будет запрещено передвижение туристских групп. Об этом сообщает МЧС Пермского края.
Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ
На высоте 50 см от воды там размещены направляющие канаты для перемещения понтонов.
Ограничение связано с проведением реконструкции дюкерного водного перехода «Магистрального нефтепровода». Специалистами службы рекомендовано скорректировать запланированные маршруты.