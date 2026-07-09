На участке реки Чусовой временно запретят сплавы

С 13 июля по 30 ноября вблизи Чусового на реке Чусовой будет запрещено передвижение туристских групп. Об этом сообщает МЧС Пермского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

На высоте 50 см от воды там размещены направляющие канаты для перемещения понтонов.

Ограничение связано с проведением реконструкции дюкерного водного перехода «Магистрального нефтепровода». Специалистами службы рекомендовано скорректировать запланированные маршруты.