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обновлено 13:55

На участке реки Чусовой временно запретят сплавы

С 13 июля по 30 ноября вблизи Чусового на реке Чусовой будет запрещено передвижение туристских групп. Об этом сообщает МЧС Пермского края.

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

На высоте 50 см от воды там размещены направляющие канаты для перемещения понтонов.

Ограничение связано с проведением реконструкции дюкерного водного перехода «Магистрального нефтепровода». Специалистами службы рекомендовано скорректировать запланированные маршруты.