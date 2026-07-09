В Тольятти арестован предполагаемый участник ОПС «Неверовские» по делу о стрельбе и разбое

Автозаводский районный суд Тольятти избрал меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца в отношении Алексея Стоволосова — его подозревают в преступлениях в составе организованного преступного сообщества «Неверовские». Об этом сообщила Объединенная прессслужба судов Самарской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Стоволосов обвиняется в убийстве, совершенном в составе группы и из корыстных побуждений (пп. «ж», «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ), разбое организованной группой с причинением тяжкого вреда здоровью (пп. «а», «в» ч. 4 ст. 162 УК РФ), а также в покушении на убийство (ч. 3 ст. 30, пп. «а», «ж», «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ). По версии следствия, мужчина действовал в составе ОПС под руководством Сергея Неверова.

По данным следствия, арестованный участвовал в убийстве мужчины по фамилии М.: в потерпевшего выстрелили минимум пять раз в голову, туловище и конечности — он скончался на месте. Кроме того, соучастники напали на гражданина Ч., избили металлическими прутьями, и травмировали голову, руки и туловище, а затем похитили портфель с личными вещами и документами.

Еще один эпизод касается покушения на убийство. Преступники выпустили в него не менее восьми пуль из пистолетов через открытое окно автомобиля. Потерпевшего экстренно доставили в больницу, и его спасли.

Георгий Портнов