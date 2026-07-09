Челябинское УФАС включило магнитогорского подрядчика в реестр недобросовестных

Управление ФАС РФ по Челябинской области включило в реестр недобросовестных поставщиков магнитогорское ООО «Панлантик». Компания нарушила условия контракта и не приступила к выполнению работ в детском саду, сообщает пресс-служба региональной антимонопольной службы.

По данным УФАС, с компанией «Панлантик» заключили контракт на замену ограждения детского сада №114 Магнитогорска. Его стоимость составила 2,2 млн руб. при начальной цене в 4 млн руб.

Подрядчик не приступил к исполнению обязательств. По этой причине заказчик в лице МДОУ «Детский сад №114 общеразвивающего вида» Магнитогорска разорвал контракт и направил сведения в антимонопольную службу.

Компания пробудет в реестре два года.

Ольга Воробьева