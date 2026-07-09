В Прикамье мошенники чаще всего маскируются под сотрудников соцслужб и госорганов

В первом полугодии 2026 года наиболее часто жителей Прикамья пытались обмануть мошенники, маскирующиеся под сотрудников пенсионных и социальных служб — на такие звонки пришлось 18% от всех блокировок. Об этом сообщает пресс-служба МТС. Вторым наиболее распространенным способом мошеннического обмана стали поддельные звонки от имени государственных органов (16%).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным оператора, несмотря на сокращение общего количества спам-вызовов в полтора раза, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в Прикамье сохраняется активность мошенников. Так, за первые шесть месяцев 2026 года было заблокировано 15 млн нежелательных звонков. Средняя продолжительность одного заблокированного вызова составила 13 секунд. Группой повышенного риска остаются пенсионеры старше 65 лет — именно им мошенники звонят чаще всего.