Тление мусора на полигоне заставило ввести режим повышенной готовности в Томске
Режим повышенной готовности введен в Томске. Причиной стало тление отходов на мусорном полигоне, следует из постановления мэрии.
Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ
Документ датирован 8 июля. Полигон находится в районе села Сухоречье.
«Муниципальному бюджетному учреждению “Томск САХ” в целях ликвидации угрозы возникновения чрезвычайной ситуации предоставить необходимую специализированную технику на полигон»,— говорится в постановлении.
О тлении на полигоне главное управление МЧС по Томской области сообщало в конце прошлой недели. «ПДК вредных веществ в воздухе не превышена»,— отмечали тогда в ведомстве со ссылкой на результаты исследования, проведенного региональным управлением Роспотребнадзора.