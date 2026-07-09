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Тление мусора на полигоне заставило ввести режим повышенной готовности в Томске

Режим повышенной готовности введен в Томске. Причиной стало тление отходов на мусорном полигоне, следует из постановления мэрии.

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Документ датирован 8 июля. Полигон находится в районе села Сухоречье.

«Муниципальному бюджетному учреждению “Томск САХ” в целях ликвидации угрозы возникновения чрезвычайной ситуации предоставить необходимую специализированную технику на полигон»,— говорится в постановлении.

О тлении на полигоне главное управление МЧС по Томской области сообщало в конце прошлой недели. «ПДК вредных веществ в воздухе не превышена»,— отмечали тогда в ведомстве со ссылкой на результаты исследования, проведенного региональным управлением Роспотребнадзора.

Валерий Лавский

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