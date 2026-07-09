В Самаре главу фирмы обвиняют в мошенничестве с недвижимостью муниципалитета на 44 млн рублей

Утверждено обвинение по уголовному делу о мошенничестве с муниципальным имуществом в Самаре (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Сумма ущерба, причиненного в результате преступления, превышает 44 млн рублей. В преступлении обвиняется руководитель коммерческой организации. Об этом сообщает прокуратура.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Установлено, что в 2019 году компания под руководством обвиняемого заключила договоры аренды шести нежилых помещений якобы для оказания медицинских услуг. По версии следствия, руководитель изначально не планировал использовать объекты по назначению и намеревался получить их в собственность.

В 2021 году организация воспользовалась правом преимущественного выкупа и приобрела помещения общей площадью 851 кв. м по льготной цене, что нанесло ущерб муниципальному бюджету свыше 44 млн рублей.

В ходе предварительного расследования пять из шести объектов были возвращены в собственность города через суд. Прокуратура требует взыскать с обвиняемого стоимость утраченного объекта в рамках гражданского иска.

Уголовное дело направлено на рассмотрение в Ленинский районный суд Самары.

Георгий Портнов