Суд оставил под арестом бывшего первого вице-мэра Красноярска Алексея Давыдова

Красноярский краевой суд оставил в силе решение о продлении ареста до 25 ноября в отношении бывшего первого вице-мэра Красноярска Алексея Давыдова. Жалоба защиты оставлена без удовлетворения, сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бывший первый вице-мэр Красноярска Алексей Давыдов

Фото: Следственный комитет по Красноярскому краю и Хакасии Бывший первый вице-мэр Красноярска Алексей Давыдов

Фото: Следственный комитет по Красноярскому краю и Хакасии

Как писал «Ъ-Сибирь», Алексей Давыдов был задержан в декабре 2024 года. В отношении него возбуждено уголовное дело по трем эпизодам получения взятки (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Ранее следствие квалифицировало действия обвиняемого по ч. 4 ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве в особо крупном размере). Тогда на допросе бывший первый вице-мэр признал вину.

По версии следствия, чиновник выступал одним из посредников в передаче взяток экс-руководителю управления дорог, инфраструктуры и благоустройства Красноярска Евгению Жвакину, который также задержан.

Следствие считает, что с сентября 2018-го по декабрь 2019 года глава управления получал через посредников подношения от гендиректора ООО «Промстрой». В общей сложности, согласно материалам дела, таким образом было передано более 73 млн руб. Взамен глава управления обеспечил победу фирмы в тендере на выполнение дорожно-строительных работ в Красноярске, считают правоохранители.

Алексей Давыдов занимал должность первого замглавы Красноярска с ноября 2017-го по декабрь 2021 года. Ранее работал директором ГП КК «Красноярскавтотранс» и возглавлял ОАО «Красноярскэнергострой».

Александра Стрелкова