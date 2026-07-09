Жителя Чайковского обвинили в занятии высшего положения в преступной иерархии

Сотрудники УФСБ и ГУ МВД по Пермскому краю изобличили ранее судимого жителя Чайковского в занятии высшего положения в местной преступной иерархии. У него изъяты боевая граната, огнестрельное оружие и патроны к нему. Об этом сообщают пресс-службы силовых ведомств.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: УФСБ по Пермскому краю Фото: УФСБ по Пермскому краю

По данным УФСБ и ГУ МВД, фигурант, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности, в том числе за убийство, в 2021 году освободился из мест лишения свободы. Имея известность и авторитет в криминальной среде, в 2022 году получил криминальный статус «положенца» по городу Чайковский. Он контролировал пополнение «общака», искал источники дохода, разрешал конфликты между лицами из уголовно-преступной среды и т.п. По данным «Ъ-Прикамье», речь идет о 43-летнем Александре Пластинине.

ГУ МВД России по Пермскому краю в отношении фигуранта возбуждены уголовные дела по факту занятия высшего положения в преступной иерархии и незаконного хранения оружия.

.