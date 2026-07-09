В Челябинске с 1 августа продлят автобусный маршрут №95

В Челябинске изменится схема движения автобусного маршрута №95. С 1 августа трасса будет продлена в обе стороны, сообщает организатор перевозок Челябинской области.

Согласно новой схеме, автобусы будут следовать от микрорайона Вишневая горка до ТРК «Родник». Маршрут пройдет через микрорайон Привилегия по улицам Генерала Костицына, Олимпийской (где обустроят новые остановки) и Изумрудной. В северо-западной части города движение продлят от улицы Молодогвардейцев до ТРК «Родник» по улицам Братьев Кашириных и Северо-Крымской.

Контрактом предусмотрена работа 16 автобусов среднего класса. Интервал движения в часы пик составит 10 минут.

Евгений Рыженьков