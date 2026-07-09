Три человека, включая ребенка, пострадали при обстрелах Курской области за сутки
В Курской области при атаках ВСУ за сутки пострадали три человека: двухлетний ребенок, 39-летняя беременная женщина и 41-летний мужчина. Об этом сообщил губернатор Александр Хинштейн в своем канале в Max.
Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ
Все трое пострадавших установлены при атаке БПЛА на заправку в Октябрьском районе. У них диагностированы осколочные ранения. Также повреждены фасад и крыша АЗС, три автомобиля.
В Обоянском районе на автозаправочной станции был посечен резервуар для хранения топлива.
С 09:00 8 июля до 09:00 9 июля средства ПВО уничтожили над Курской областью 107 беспилотников. Кроме того, ВСУ 78 раз применили артиллерию по отселенным районам и шесть раз сбросили взрывные устройства с дронов.
Сутками ранее при атаках ВСУ на Курскую область пострадал один мирный житель — 54-летний мужчина. Над регионом ликвидировали 136 беспилотников.